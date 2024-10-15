Уряд спростив утилізацію боєприпасів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Reuters / «Бабель»
Кабмін дозволив переробляти боєприпаси за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування — це значно спростить процес утилізації.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами Умєрова, близько до 20% боєприпасів у зонах бойових дій не спрацьовують. Тож тепер, після рішення уряду, їх можна не тільки утилізовувати, але й перетворити процес на користь для українського війська.
Боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, зокрема, спалюватимуть та утилізовуватимуть за допомогою ультразвукового дроблення, виплавлення і випалювання вибухових речовин з корпусів. Так отримають корисні продукти переробки.
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