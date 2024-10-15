Військові з КНДР, які воювали на боці Росії, утекли з позицій на Курщині

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Уже 18 військових з Північної Кореї, які воювали на боці Росії, втекли з позицій на кордоні України з Брянською і Курською областями РФ.

Про це повідомило джерело «Бабеля» в українській розвідці.

Як зазначається, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Солдатів з КНДР зараз шукають, їхні мотиви втечі поки що не встановили. Цю інформацію намагаються приховати від вищого командування РФ.

Водночас на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР. Джерело «Бабеля» в розвідці зазначає, що орієнтовна чисельність особового складу — до 3 000.

Зараз батальйон забезпечують зброєю і боєприпасами. Припускають, що його можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу міст Суджа і Курськ у Росії.

Союз Росії та КНДР

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що днем раніше через удар ЗСУ поруч із окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.