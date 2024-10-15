Прага забороняє нічні відвідини пабів — хоче привабити «культурних і заможних» туристів

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Gerrie van der Walt / Unsplash

Прага заборонила нічні відвідування пабів, організовані туристичними агентствами. Чеська столиця тепер орієнтується на «більш культурних» туристів.

Про це передає The Guardian.

Місто з населенням 1,3 мільйона людей уже довго користується популярністю серед організаторів парубочих вечірок і відвідувачів пабів, переважно британців.

Заступник мера Праги Зденек Гріб заявив журналістам, що відтепер організовані нічні (з 22:00 до 06:00) відвідування пабів заборонені.

«Мерія Праги шукає більш культурного, заможного туриста... а не того, хто приїжджає на короткий час, щоб напитися», — додав ще один заступник Їржі Поспішіл.

Протягом 2023 року у Чехії випили 128 літрів пива на одну людину. Це зробило країну лідером у світі за цим показником. У деяких ресторанах пиво дешевше за воду, а багато пабів в історичному центрі пропонують відомий місцевий лагер ціною менш ніж €3 за 0,5 літра.

«Поїздки до центру в пошуках пива були проблемою для місцевих жителів і для інших туристів також. Я не думаю, що це рішення зашкодить нашим продажам. Нікому не заборонять ходити в паб, але ці нічні організовані відвідування пабів — це не те, що нам треба», — зауважив голова Чеської асоціації готелів і ресторанів Вацлав Старек у коментарі AFP.