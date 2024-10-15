Медіа: КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю

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Північна Корея підірвала частини своїх доріг, що з’єднували її з Південною Кореєю.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на військових.

Йдеться про частини доріг Кьонгі й Донхе на північ від військової демаркаційної лінії. Минулого тижня військові Північної Кореї оголосили про план «повного відділення» території своєї країни від Південної Кореї.

Кореї зʼєднані автомобільними та залізничними шляхами вздовж лінії Кьонгі, яка сполучає місто Паджу на західному кордоні Півдня з Кесоном на Півночі, і лінією Донхе вздовж східного узбережжя.

Ще раніше КНДР прибрала вуличні ліхтарі та встановила міни вздовж доріг Кьонгі й Донхе, а також почала будувати протитанкові бар’єри і зміцнювати колючий дріт на своїй стороні демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї посилив моніторинг ситуації та готовність.

Днями сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.