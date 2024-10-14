ЄС увів нові санкції проти Ірану за постачання дронів та ракет до Росії

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз вів санкції проти семи людей та такої ж кількості організацій, які причетні до передачі Іраном ракет та безпілотників до Росії.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

Обмеження ввели проти відповідальних за розробку та передачу безпілотників, ракет і повʼязаних технологій до Росії для підтримки її війни проти України, а також озброєним групам і організаціям, які підривають мир і безпеку на Близькому Сході.

Йдеться про три іранські авіалінії: Saha Airlines, Mahan Air і Iran Air та дві закупівельні фірми. Вони відповідають за передачу та постачання зброї через транснаціональні мережі закупівель. Також до підсанкційного списку увійшли дві компанії, які виробляють паливо для запуску ракет і снарядів.

Санкції ввели і проти заступника міністра оборони Ірану Сеєда Хамзе Галандарі, посадовців Корпусу вартових ісламської революції, центрального штабу КВІР Хатам аль-Анбія та аерокосмічних сил КВІР, а також директорів компаній Iran Aircraft Manufacturing Industries і Aerospace Industries Organisation.

Усім підсанкційним людям та організаціям заморозили активи та заборонили вʼїжджати до Європейського Союзу. Також вони не можуть отримувати кошти або інші економічні ресурси.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції. Також Британія, Франція та Німеччина вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.