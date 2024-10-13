SpaceX уперше в історії посадила носій корабля Starship після запуску
- Автор:
- Оля Березюк
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Компанія SpaceX провела пʼятий випробувальний політ космічного корабля Starship із Техасу. Цього разу SpaceX вдалося спіймати перший ступень ракети-носія SpaceX Super Heavy з допомогою стартової башти.
Трансляція запуску йшла в аккаунті компанії в X.
Ракету запустили зі стартового комплексу SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас. На висоті близько 70 км перший ступінь ракети відокремився, щоб повертатися на Землю.
Надважка ракета-носій перезапустила три з 33 двигунів Raptor, щоб сповільнити своє швидке падіння назад, на стартовий майданчик SpaceX, оскільки вона націлилася на пускову вежу, з якої стартувала.
Як результат SpaceX уперше успішно змогла посадити носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship. Для цього використали захоплення системою Mechazilla.
Успішне приземлення носія Super Heavy вважається найважливішим досягненням для створення повністю багаторазової ракети для польотів на Місяць, Марс і більш віддалені обʼєкти.
Згодом космічний корабель Starship Flight 5 успішно здійснив «мʼяку посадку» в Індійському океані. Після приземлення корабель перекинувся на бік і впав в океан, а потім, ймовірно, вибухнув, завершивши свою місію.
- Перший тестовий запуск Starship на ракеті-носії Super Heavy відбувся у квітні 2023 року. Під час відділення ступенів сталися неполадки, тож політ вимушено завершили. Другий запуск був у листопаді 2023 року й тривав довше за перший. Тоді перший ступінь успішно відʼєднався від другого, але звʼязок з космічним кораблем несподівано перервався. Корабель вибухнув — спрацювала система самоліквідації.
- Третій запуск був більш вдалим — 14 березня 2024-го корабель досяг космосу. Запуск і політ пройшли за планом — Starship після старту зі штату Техас відʼєднався від надважкої ракети Super Heavy, вимкнув і ввімкнув двигун у польоті, досяг Індійського океану і пройшов атмосферу на гіперзвукових швидкостях. Перед приводненням Starship втратив звʼязок і впав в океан. Увесь політ тривав близько 50 хвилин. Для SpaceX це був дуже вдалий тест, оскільки політ майже на всіх етапах проходив за планом.
- У червні SpaceX провела четвертий запуск космічного корабля Starship. Під час цього польоту SpaceX перевіряла не сам вихід корабля на орбіту, а етапи посадки на воду Super Heavy і самого Starship. Під час цієї місії SpaceX вперше успішно повернула на Землю обидва ступені ракети.