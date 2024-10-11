Трамп вимагає собі військові літаки й додатковий захист через начебто загрозу від Ірану

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп запросив додатковий захист для себе в останні тижні передвиборчої кампанії.

Про це пише The Washington Post.

Мова про військові літаки, обмеження на польоти над його резиденцією та місцями проведення мітингів, а також балістичне скло під час виступів.

Ці запити є надзвичайними і безпрецедентними — жодного кандидата в новітній історії США не перевозили військовими літаками напередодні виборів.

Але запити надійшли після того, як радники кампанії Трампа отримали звіти, в яких уряд заявив, що Іран все ще активно готує змову з метою його вбивства. За словами джерел WP, радники Трампа занепокоєні безпілотниками й ракетами.

У листі від керівниці кампанії Трампа Сьюзі Вайлз до Рональда Л. Роу-молодшого, голови Секретної служби, вона висловила невдоволення роботою Секретної служби і повідомила, що недавно кампанії довелося скасувати публічний захід в останню хвилину через «брак персоналу» в Секретній службі. Замість цього Трампа лише помістили в маленьку кімнату з журналістами.

Високопоставлені американські чиновники, з якими говорили WP, назвали малоймовірним, що кампанія Трампа отримає військові літаки, виходячи з поточних розвідувальних даних.

Один з чиновників сказав, що інші запити розглядаються, але існують обмеження на кількість місць, де Секретна служба може встановити куленепробивне скло одночасно, і що скло вже надається для його мітингів.

Замахи на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа в штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав. Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той час грав експрезидент США. Стрілок утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, йому висунули звинувачення у спробі вбивства політика.