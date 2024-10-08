Ізраїль ліквідував уже двох наступників лідера «Хезболли»

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував уже двох наступників голови «Хезболли» Хасана Насралли.

Про загибель новопризначеного ватажка «Хезболли» Нетаньягу сказав у відеозверненні, не зазначивши імен.

«Ми знищили тисячі терористів, включаючи наступника лідера «Хезболли» Насралли та наступника його наступника», — сказав ізраїльський премʼєр.

Увечері 27 вересня Ізраїль ліквідував голову «Хезболли» Хасана Насраллу. Офіційного повідомлення про призначення нового лідера «Хезболли» не було, але Al Arabiya писала, що наступником став 60-річний Хашим Сафі ад-Дін — двоюрідний брат Насралли, голова виконавчої ради руху.

Раніше медіа повідомляли про загибель Хашима Сафі ад-Діна 5 жовтня та зазначали, що ціллю Ізраїлю міг бути саме він та інші високопоставлені представники «Хезболли» — під час удару вони проводили зустріч у підземному бункері. Представник служби безпеки Лівану заявив каналу Sky News Arabia, що шанси того, що хтось вижив на місці ізраїльського удару, майже нульові.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Перед цим, 17 вересня через спецоперацію Ізраїлю в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали.

«Хезболла» — ліванська військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. «Хезболлу» активно підтримує Іран, вона визнана терористичною в понад 20 країнах, зокрема у США, ЄС і Великій Британії. «Хезболла» виступає проти Ізраїлю від моменту свого створення.

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