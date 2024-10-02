Генсек ООН Гутерреш засудив атаку Ірану по Ізраїлю, що раніше оголосив його персоною нон грата через неоднозначну реакцію

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Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш сказав, що рішуче засуджує ракетний удар Ірану по Ізраїлю 1 жовтня.

Про це Гутерреш сказав на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

«Як я робив у звʼязку з атакою Ірану в квітні, і як це мало бути очевидним вчора в контексті висловленого мною засудження, я знову рішуче засуджую вчорашній масштабний ракетний удар Ірану по Ізраїлю», — заявив він.

Посадовець додав, що ця атака не «зменшить страждань» палестинського народу. Він закликав негайно припинити вогонь в Газі та звільнити всіх заручників.

Що передувало

Увечері 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю приблизно 180 балістичних ракет. Більшість з них вдалося збити. У цьому ізраїльським військовим допомогли американські есмінці у східній частині Середземного моря, які знищили кілька ракет. Через атаку постраждали дві людини, минулося без загиблих. Це була помста за загибель лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та командувача КВІР Аббаса Нілфорушана.

Після цього Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому вʼїзд до країни через те, що той не зміг однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль.