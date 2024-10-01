Ватажку «ДНР» Пушиліну та його соратникам повідомили підозру за депортацію 31 української дитини до пансіонату Путіна
- Автор:
- Оля Березюк
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Українські правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям так званої «ДНР», зокрема її ватажку Денису Пушиліну, в причетності до примусової депортації українських дітей до Росії.
Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії українських дітей звозили до пансіонату «Поляни» у Підмосковʼї, який входить до структури Управління справами президента РФ.
Йдеться про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат. Серед них — троє дітей з Маріуполя, яких росіяни примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії.
Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 9 неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк.
СБУ задокументувала, що вказівку Кремля щодо депортації українських дітей з Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін.
Для цього він підписав «постанову № 84» про виїзд дітей нібито для «оздоровлення» у медустановах та закладах відпочинку на території Росії.
Виконання цієї вказівки гауляйтер доручив своїй «радниці» — Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює «Службу у справах сімʼї та дітей ДНР».
Як зʼясувало розслідування, викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком — до Москви. Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна.
Надалі частину депортованих дітей передали на «виховання» громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової — уповноваженої президента РФ з прав дитини.
СБУ заочно повідомила Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Максимальне покарання — 12 років вʼязниці.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менш ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.