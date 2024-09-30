Ізраїль підтвердив загибель командувача ХАМАС у Лівані

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Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ізраїльський авіаудар убив командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа в ніч на 30 вересня.

ЦАХАЛ описав його як того, хто відповідав за координацію діяльності ХАМАС у Лівані з ліванським угрупованням «Хезболла», а також за нарощування сил ХАМАС у країні, вербування оперативників і закупівлі зброї.

Він «працював над просуванням інтересів ХАМАС [у Лівані] як у політичному, так і у військовому плані», пишуть ізраїльські військові.

Крім того, Фатех Шериф був членом профспілки вчителів Агентства ООН у справах палестинським біженців (БАПОР).

За даними ліванських медіа, Шериф загинув під час удару по табору біженців Аль-Бас у південному ліванському місті Тір.