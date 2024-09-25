Львівський псевдоактивіст Остап Стахів отримав підозру за «злив» локацій ЗСУ та шахрайство

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Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Прокурори не уточнюють імені підозрюваного, однак з деталей справи випливає, що йдеться про Остапа Стахіва. Сьогодні вдень у нього проводили обшуки.

За даними слідства, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».

У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів української армії, чим наразив бійців на небезпеку.

Окрім цього, Стахів організував онлайн-курси «журналістики», на яких, серед іншого, вчив учнів протидіяти мобілізації в Україні. «Бабель» раніше писав, що Стахів у квітні 2023 року відкрив платні курси. Вартість — від 2 500 до 7 500 гривень. Стахів прямо заявляв, що ці курси не для майбутньої роботи в медіа, а для «захисту» своїх прав. Після проходження курсу і практичного іспиту він видавав посвідчення «журналіста-правозахисника».

Утім, замість «посвідчення міжнародного зразка» він видав фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.

Під час обшуків у житлі Стахіва правоохоронці знайшли мобільні телефони та інші докази «злочинної діяльності». Йому повідомили про підозри:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Зараз вирішують питання про обрання Стахіву запобіжного заходу.

Справи Стахіва

Проти Стахіва з 2021 року порушена кримінальна справа за статтею про повалення конституційного ладу. За даними СБУ, він збирав зброю, прихильників і діяв у мережі, яка координувалася з Росії.

18 листопада того ж року Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу. 30 листопада за Стахіва внесли заставу у 998 800 гривень. Після СІЗО його направили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

А на початку 2024 року стало відомо, що Стахів створив мережу прихильників для протидії мобілізації.