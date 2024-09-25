У львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва проводять обшуки

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В організатора антивакцинаторських протестів та псевдоактивіста Остапа Стахіва проводять обшуки у справі про шахрайство.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Відомство не уточнює імені фігуранта, називаючи його «львівським псевдоактивістом», однак судячи з деталей справи та опублікованого фото, ідеться саме про Стахіва.

Поліція каже, що він видавав фіктивні посвідчення журналіста. На початку року «Бабель» писав, що Стахів у квітні 2023 року відкрив платні курси для «журналістів». Вартість — від 2 500 до 7 500 гривень. Стахів прямо заявляв, що ці курси не для майбутньої роботи в медіа, а для «захисту» своїх прав. Після проходження курсу і практичного іспиту він видавав посвідчення «журналіста-правозахисника».

Крім того, у березні 2023 року Стахів створив ГО «Обʼєднання правозахисників України» й активно вербує нових членів. Їх він навчає «захищати свої права та свободи». Членам ГО Стахів видає «міжнародні посвідчення правозахисників», які не мають юридичної сили.

У яких ще справах фігурує Стахів

Проти Стахіва з 2021 року порушена кримінальна справа за статтею про повалення конституційного ладу. За даними СБУ, він збирав зброю, прихильників і діяв у мережі, яка координувалася з Росії.

18 листопада Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу. 30 листопада за Стахіва внесли заставу у 998 800 гривень. Після СІЗО його направили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

А на початку 2024 року стало відомо, що Стахів створив мережу прихильників для протидії мобілізації.