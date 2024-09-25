Трампа попередили про загрози вбивства з боку Ірану

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Співробітники розвідки США проінформували кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа про ймовірні загрози з боку Ірану вбити його.

Про це повідомили в кампанії Трампа, пише Reuters.

Йдеться про «реальні та конкретні загрози» з боку Ірану вбити Трампа, щоб дестабілізувати ситуацію та посіяти хаос у США.

Загрози з боку Ірану «зросли за останні кілька місяців», і урядові чиновники працювали над захистом республіканця та гарантували, що це не вплине на вибори.

Пізніше Трамп на своєму сайті Truth Social повідомив про «великі загрози» його життю з боку Ірану, додавши, що дії Ірану не принесли успіху, але «вони спробують ще раз».

Замахи на Трампа

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав. Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США. Стрілок утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, йому висунули звинувачення у спробі вбивства політика.

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.