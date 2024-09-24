The Times: російські літаки А-50 Україна збивала з Patriot та радянських систем С-200

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Цьогоріч Україна збила декілька російських літаків А-50. Раніше нікому не вдавалося збити бортовий літак раннього попередження та управління. До цього українські військові готувалися два роки — під час операцій використали радянські системи С-200 та комплекси Patriot.

Про це пише The Times з посиланням на старшого офіцера ГУР, який розкрив секретні деталі спільної операції з українськими ВПС.

У травні 2022 року Україна вирішила, що відновлюватиме систему С-200 і почне її застосовувати в бою. Спершу шукали офіцерів, які раніше керували системою С-200, потім — інженерів, здатних відновити комплекс, пускові установки та ракети, щоб створити «зенітний дивізіон, здатний виконувати бойові завдання».

Перший українська атака з С-200 відбулася восени 2023 року — тоді вразити ціль не вдалося через те, що російський літак А-50 змінив траєкторію. Однак, за словами старшого офіцера ГУР, це дало цінні уроки для бійців Військово-повітряних сил, щоб вони не боялися ворожої відповіді на атаки.

«З першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки і евакуювалися – ніхто навіть не помітив, де ми знаходимося», — розповів офіцер ГУР.

Друга спроба була ризикованою — українські військові підігнали Patriot дуже близько до фронту. Підполковник українських ВПС каже, що тоді йшлося одразу про пʼять або шість великих транспортних засобів, адже одночасно перевозили радар, пускову установку, джерело живлення та автомобіль безпеки.

Під час першої успішної атаки російського А-50, 14 січня 2024 року, росіяни вважали себе поза межами наземної загрози. У них було менше, ніж дві хвилини, щоб зреагувати, перш ніж ракети вдарили. Тоді А-50 впав у море, а Іл-22 повернувся на базу з пошкодженнями борту.

Як тільки у Росії зрозуміли, що А-50 в зоні ураження — відвезли їх поза зону дії Patriot. Проте вони все ще були в зоні дії системи С-200. Екіпаж української батареї С-200 23 лютого під командуванням ГУР завдав ще одного удару, цього разу вразивши приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту другий А-50.

Використовуючи в якості приманки систему С-300 з увімкненим радаром, українські військові заманили російські літаки в зону дії батареї Patriot, повідомив підполковник ВПС України. Він додав, що, будучи готовими до ураження лише однієї системи, літаки РФ не впоралися з кількістю ракетних установок.

«Вони з радістю вилетіли знищувати С-300, а потім з’явився «Патріот». З шести двоє були збиті С-300 і чотири — Patriot», — сказав він.

Чергову атаку з С-200 провели по російському ядерному стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3, який розбився над Красногвардійським районом Ставропольського краю РФ, приблизно за 300 кілометрів від фронту. Літак розбився, виконуючи завдання пуску крилатих ракет над Україною. Москва заперечує факт збиття літака, стверджуючи, що у нього сталася технічна несправність.

«Відтоді змінили дистанцію пусків ракет. Ми відігнали їх від деяких цілей, які вони могли атакувати», — розповів офіцер ГУР.