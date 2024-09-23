Закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков набув чинності

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У понеділок, 23 вересня, набув чинності закон № 3894-IX про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає, що на території України заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які відповідають одночасно таким критеріям:

знаходяться (керівний центр яких знаходиться) в державі, яка визнана такою, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України;

прямо або опосередковано (в тому числі через публічні виступи керівників або інших органів управління) підтримують збройну агресію проти України.

Водночас низка положень закону набуде чинності пізніше. Зокрема, у громад УПЦ МП є ще вісім місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ. Після закінчення цього терміну Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійних організацій, які на той момент іще матимуть такі звʼязки.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

23 липня 2024 року низка нардепів заблокувала трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.

15 серпня Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.

Уже 20 серпня Рада підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних з Росією.