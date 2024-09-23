ВАКС заочно арештував нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка

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Facebook / Слуга народу - Одарченко Андрій - Округ 170

ВАКС стягнув заставу, внесену за нардепа-втікача Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма, та заочно арештував його.

Про це стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду.

ВАКС ухвалив рішення стягнути в дохід бюджету 15 млн грн застави, внесеної за народного депутата Одарченка. Гроші внесли 18 осіб ще в листопаді 2023 року як запобіжний захід — тоді Одарченко вийшов із СІЗО.

Прокурор заявила, що в майбутньому подасть клопотання про спеціальний судовий розгляд (за відсутності Одарченка), щоб справу можна будо довести до вироку.

Вона також сказала, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією і просить країну надати йому притулок. Національне антикорупційне бюро заявило, що депутат перетнув кордон у районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Під час засідання також повідомили, що спікер Верховної Ради не оформляв відрядження для виїзду Одарченка за кордон. Документів про офіційний перетин кордону немає.

Прокурор повідомила, що 19 вересня «неофіційний» водій нардепа розповів: за два дні до цього народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Тоді Одарченко казав, що самостійно добереться до Верховної Ради і назад.

Що передувало

18 вересня нардеп не зʼявився до Вищого антикорупційного суду і про причини неявки не повідомив ані суд, ані прокурора. Адвокати Одарченка теж не знали, де він перебуває, і наголошували, що не мають із ним звʼязку. Через це САП ініціював стягнення в дохід держави застави, яку призначили нардепу, й оголосив його в розшук.

Раніше в САП припускали, що Одарченко міг виїхати за кордон через Закарпатську область, адже нібито мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою — його нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента України.

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього глави Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

За даними слідства, нардеп запропонував хабар за ухвалення міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець обіймає посаду ректора (дію контракту вже припинили). Одарченко вказаний ректором Державного біотехнологічного університету.

Уже 22 листопада ВАКС України обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 15 мільйонів гривень. А 24 листопада за Одарченка внесли заставу.