Нідерланди «дуже скоро» передадуть Україні три пускові установки до Patriot

Новини

Міністерство оборони Нідерландів

Нідерланди вже постачили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі передадуть три пускові установки.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав в інтервʼю Delfi під час візиту в Литву.

Він наголосив, що Нідерланди вже доставили радарну систему і «дуже скоро» країна постачить три пускові установки. За словами нідерландського міністра, його країна намагається знайти й інші елементи, які необхідні для укомплектування системи Patriot.

Колишня пані міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше запропонувала таку ідею — Нідерланди у співпраці з іншою неназваною країною нададуть різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

Нинішній міністр оборони Нідерландів каже, що наразі є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні, але вони «зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему». Партнери України також думають не лише про поставки Patriot, а, наприклад, і про поставки NASAMS.

Інших подробиць Рубен Брекельманс не розкрив, щоб не інформувати Росію. Водночас він зауважив, що потрібно балансувати допомогу Україні, адже інші країни також потребують систем Patriot, щоб захищати повітряний простір.

Міністр оборони Нідерландів також розповів деякі деталі про F-16, яких його країна обіцяла надати Україні 24 одиниці. Наразі Нідерланди постачили 18 F-16 в Європейський навчальний центр Румунії, де зараз навчаються українські пілоти. За словами Рубена Брекельманса, минулого тижня перший український пілот почав там навчання. Кількості літаків, які вже в Україні, і термінів наступних поставок нідерландський міністр не розкрив.