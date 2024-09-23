SpaceX запустить пʼять космічних кораблів Starship. Від успіху місій залежить, коли на Марс полетить людина
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Twitter / SpaceX
Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX планує відправити на Марс пʼять космічних кораблів Starship без екіпажу протягом наступних двох років. Від успіху цих місій залежатиме, через який час на планету доставлятимуть людей.
Про це повідомив Ілон Маск у X.
Starship — це надважка ракета заввишки близько 120 метрів. Вона складається з двох частин: першого ступеня — прискорювача (ракети-носія) Super Heavy, і другого — самого космічного корабля Starship. Головна мета SpaceX — зробити Starship багаторазовим кораблем, який відправлятиме людей і вантажі на Місяць і, зрештою, полетить на Марс.
Якщо безпілотні польоти будуть вдалими, то місії з екіпажем запустять через чотири роки. Однак, за словами Маска, якщо виникнуть проблеми, пілотовані місії відкладуть щонайменше ще на два роки. Раніше цього року Макс казав, що перший корабель без екіпажу сяде на Марсі протягом п’яти років, а перші люди будуть там протягом семи років.
Подорож із Землі на Марс можлива лише кожні два роки, коли планети стають в одну лінію. За словами Маска, це ускладнює завдання, але також захищає Марс від «багатьох катастрофічних подій на Землі».
- Перший тестовий запуск Starship на ракеті-носії Super Heavy відбувся у квітні 2023 року. Під час відділення ступенів сталися неполадки, тож політ вимушено завершили. Другий запуск відбувся в листопаді 2023 року й тривав довше за перший. Тоді перший ступінь успішно відʼєднався від другого, але звʼязок з космічним кораблем несподівано перервався. Корабель вибухнув — спрацювала система самоліквідації.
- Третій запуск був більш вдалим — 14 березня 2024 корабель досяг космосу. Запуск і політ пройшли за планом — Starship після старту зі штату Техас відʼєднався від надважкої ракети Super Heavy, вимкнув і ввімкнув двигун у польоті, досяг Індійського океану і пройшов атмосферу на гіперзвукових швидкостях. Перед приводненням Starship втратив звʼязок і впав в океан. Увесь політ тривав близько 50 хвилин. Для SpaceX це був дуже вдалий тест, оскільки політ майже на всіх етапах пішов за планом.
- У червні SpaceX провела четвертий запуск космічного корабля Starship. Під час цього польоту SpaceX перевіряла не сам вихід корабля на орбіту, а етапи посадки на воду Super Heavy і самого Starship. Під час цієї місії SpaceX вперше успішно повернула на Землю обидва ступені ракети.