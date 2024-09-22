Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF

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REUTERS/Andrew Couldridge

За титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF змагалися два британських боксери Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Переміг Дюбуа.

Напередодні протистояння боксери зважилися. Вага Джошуа становила 114,53 кілограма, Дюбуа — 112,76 кілограма.

Протягом бою Дюбуа декілька разів відправляв Джошуа в нокдаун, проте ексчемпіон підводився. Остаточно Даніель Дюбуа нокаутував суперника в пʼятому раунді поєдинку.

REUTERS/Andrew Couldridge

«Я віддаю належне Даніелю та його команді. Ми ризикнули заради успіху, але зазнали невдачі. Знаєте, я готовий рознести ринг, але мені потрібно залишатися стриманим, дуже професійним і висловити повагу до мого суперника. Я завжди казав собі, що я боєць на все життя. Ми продовжимо ризикувати. У мене був різкий, швидкий суперник, з мого боку було багато помилок, але це наша гра», — передає слова Джошуа talkSPORT.

До цього Даніель достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за тимчасовий титул. Український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від пояса IBF задля бою Джошуа і Дюбуа.

Тепер всі чекатимуть реваншу Усика з британцем Тайсоном Фʼюрі, де розігруватимуться інші пояси. А от далі, цілком ймовірно, переможець реваншу битиметься за пояс IBF з Дюбуа.