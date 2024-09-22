Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF
- Автор:
- Ірина Перепечко
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REUTERS/Andrew Couldridge
За титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF змагалися два британських боксери Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Переміг Дюбуа.
Напередодні протистояння боксери зважилися. Вага Джошуа становила 114,53 кілограма, Дюбуа — 112,76 кілограма.
Протягом бою Дюбуа декілька разів відправляв Джошуа в нокдаун, проте ексчемпіон підводився. Остаточно Даніель Дюбуа нокаутував суперника в пʼятому раунді поєдинку.
«Я віддаю належне Даніелю та його команді. Ми ризикнули заради успіху, але зазнали невдачі. Знаєте, я готовий рознести ринг, але мені потрібно залишатися стриманим, дуже професійним і висловити повагу до мого суперника. Я завжди казав собі, що я боєць на все життя. Ми продовжимо ризикувати. У мене був різкий, швидкий суперник, з мого боку було багато помилок, але це наша гра», — передає слова Джошуа talkSPORT.
До цього Даніель достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за тимчасовий титул. Український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від пояса IBF задля бою Джошуа і Дюбуа.
Тепер всі чекатимуть реваншу Усика з британцем Тайсоном Фʼюрі, де розігруватимуться інші пояси. А от далі, цілком ймовірно, переможець реваншу битиметься за пояс IBF з Дюбуа.
- 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі й першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який мав усі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Бій-реванш між Усиком та Фʼюрі пройде 21 грудня 2024 рок в Ер-Ріяді.
- Однак IBF заявила, що забере свій пояс, оскільки обов’язковий захист титулу IBF проти хорвата Філіпа Хрговича вже прострочений, а він не захотів чекати на реванш Усик — Фʼюрі аж до жовтня. 2 червня Хргович поступився британцю Даніелю Дюбуа.