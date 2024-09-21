Reuters: Іран не передав Росії пускові установки для своїх балістичних ракет

Новини

Іран не передав Росії мобільні пускові установки для запуску балістичних ракет малої дальності Fath-360, які Москва отримала від Тегерану для війни проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Два експерти сказали Reuters, що може бути кілька причин, чому Іран не надіслав пускові установки. Перша — Росія може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет, як це зробив Іран.

Друга причина може полягати в тому, що утримуючи пускові установки, Іран дає простір для нових переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції. Також Британія, Франція та Німеччина вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.