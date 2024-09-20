Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії, Китаю та Ірану

Новини

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 638 та № 639, які вводять у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про нові санкції проти шістьох людей та 42 компаній з Росії, Ірану та Китаю

Про це йдеться на сайті президента.

Указом № 638 президент увів санкції проти 6 громадян, а також проти 40 компаній з Росії, Ірану і Китаю на 10 років. Йдеться про громадянина Ізраїлю Джангорбана Хаміда Резу та громадянина Китаю Фань Яна. Інші чотири підсанкційні людини є росіянами — Федорко Олександр Юрійович, Дюгуров Ігор Михайлович, Григорʼєва Валентина Володимирівна та Алімова Лілія Шагітівна. Серед російських підсанкційних компаній є військова частина й фірми, зареєстровані в Татарстані в особливій економічній зоні «Алабуга», де РФ налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.

В указі № 639 йдеться про обмеження для двох російських підприємств, зокрема ТОВ «Завод суднової світлотехніки «Маяк» і Казанського державного казенного порохового заводу.

Укази набирають чинності з дня їхнього опублікування, тобто, від 19 вересня.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен

США ввели санкції проти десятьох фізичних і шістьох юридичних осіб за постачання Іраном ракет Росії. Велика Британія також розширила санкції проти Ірану та Росії через війну в Україні.

Співпраця Китаю та РФ

У квітні цього року Сполучені Штати попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня торік — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.