Новини

Рада у першому читанні підтримала реформу Рахункової палати

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Верховна Рада на засіданні 19 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За було 246 нардепів. Цей закон — один із необхідних маяків Міжнародного валютного фонду та США для отримання фінансової допомоги.

Законопроєкт передбачає:

Рахункова палата — це орган контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів. Він відповідальний і за нагляд за міжнародною допомогою.