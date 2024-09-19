NYT: Пейджери для «Хезболли» виготовила підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою

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Ізраїль створив підставну компанію для виробництва пейджерів, які потім продавали членам ліванського угруповування «Хезболла».

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в розвідці.

Мова про B.A.C. Consulting — угорську компанію, яка мала контракт на виробництво пристроїв від імені тайванської компанії Gold Apollo.

Джерела кажуть, що Ізраїль створив також дві інші підставні компанії, щоб приховати справжні імена людей, які створювали пейджери й були офіцерами ізраїльської розвідки.

B.A.C. працювала зі звичайними клієнтами, для яких виробляла низку звичайних пейджерів. Але єдиним клієнтом, який дійсно мав значення, була «Хезболла», і її пейджери містили батареї, начинені вибуховою речовиною PETN, розповіли співрозмовники NYT.

Пейджери почали надходити до Лівану влітку 2022 року в невеликій кількості, але виробництво швидко зросло після того, як лідер «Хезболли» Саїд Насралла виступив проти використання членами угруповання мобільних телефонів.

Деякі побоювання Насралли були спричинені повідомленнями союзників про те, що Ізраїль придбав нові засоби для зламу телефонів, віддалено активуючи мікрофони й камери, щоб шпигувати за їхніми власниками. За словами джерел, Ізраїль інвестував мільйони в розробку цієї технології, і серед «Хезболли» та її союзників поширилися чутки, що жодне мобільне спілкування — навіть за допомогою зашифрованих додатків для обміну повідомленнями — більше не є безпечним.

За словами джерел, щоб спровокувати вибухи, Ізраїль увімкнув пейджери й надіслав на них повідомлення арабською мовою, яке виглядало так, ніби воно надійшло від вищого керівництва «Хезболли».