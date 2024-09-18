Україна зупинила контрнаступ Росії на Курщині

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The New York Times

Українській військові зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині, частина якої наразі підконтрольна Україні.

Про це виданню AFP повідомив пресофіцер військової комендатури в Курській області полковник Олексій Дмитрашківський.

За його словами, росіяни намагалися атакувати з флангів, але Збройні сили України зупинили їх — наразі ситуація стабілізувалася та є контрольованою. Водночас Дмитрашківський зазначив, що армія РФ все ж мала деякі успіхи в цьому контрнаступі.

«Росіяни зайшли в один з населених пунктів. Почали бої за інший населений пункт, але на цьому все», — сказав пресофіцер військової комендатури.

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Він зауважив, що з кінця серпня російські удари по цьому району вбили 23 цивільних.

За словами Дмитрашківського, на підконтрольних українським військам територіях перебувають кілька тисяч російських мирних жителів. Він наголосив, що ситуація в регіоні має бути контрольованою, тому їм «заборонено залишати», але вони можуть «пересуватися» територією.

«Вони можуть одне до одного в гості ходити, там їсти, кудись обʼєднуватися, зараз картоплю копати, на городі працювати», — сказав Олексій Дмитрашківський.

За його словами, єдиним способом дозволити мирним жителям виїхати на контрольовану Росією територію було б, якби Україна і Росія «домовилися через міжнародні організації, які займаються цими питаннями, відкрити зелений коридор під наглядом спостерігачів».

Цього тижня Україна звернулася ООН і Червоного Хреста, щоб ті долучилися до гуманітарних заходів на Курщині

Що передувало

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 6 вересня під контролем України було щонайменше 1 300 км² і 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон понад 600 військових РФ.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія відтягнула до Курської області приблизно 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.

У четвер, 12 вересня, Володимир Зеленський повідомив, що російські війська почали контрнаступ у Курській області РФ. Про контрнаступ повідомляли й в Міноборони Рочії. Там казали, що за дві доби російська армія нібито повернула під свій контроль 10 населених пунктів, відбила дві атаки Збройних сил України та їхню спробу прорватися через кордон у ще двох населених пунктах.