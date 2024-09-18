Нардеп Андрій Одарченко незаконно виїхав за кордон — САП ініціює оголошення його в розшук

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Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма, не зʼявився до суду і незаконно виїхав за кордон. САП ініціює оголошення його в розшук.

Про це повідомили в САП і в НАБУ.

САП не уточнює імʼя нардепа, однак з деталей справи випливає, що йдеться саме про Одарченка.

Народний депутат Андрій Одарченко.

За даними САП, 18 вересня нардеп не зʼявився до Вищого антикорупційного суду і про причини неявки не повідомив ані суд, ані прокурора. Адвокати Одарченка теж не знають, де він зараз, і наголошують на відсутності звʼязку з ним.

Через це САП ініціював стягнення в дохід держави застави, яку призначили нардепу, й оголосив його в розшук. Суд ухвалив застосувати примусове приведення Одарченка на наступне судове засідання — 19 вересня о 08:00.

Водночас у НАБУ стверджують, що Одарченко порушив покладені на нього процесуальні обовʼязки та незаконно перетнув кордон.

Раніше в САП припускали, що Одарченко міг виїхати за кордон через Закарпатську область, адже нібито мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою — його нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента України. Центр протидії корупції писав, що сьогодні Одарченко не зʼявився і на засідання Верховної Ради. Однак його захист вказував, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними.

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього глави Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

За даними слідства, нардеп запропонував хабар за ухвалення міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець обіймає посаду ректора (дію контракту вже припинили). Одарченко вказаний ректором Державного біотехнологічного університету.

Уже 22 листопада ВАКС України обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 мільйонів гривень. А 24 листопада за Одарченка внесли заставу.