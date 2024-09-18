Росія поширює фейкові відео для дискредитації Камали Гарріс та її кампанії

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Росія поширює сфабриковані відео, призначені для поширення дезінформації про кандидатку в президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Про це йдеться у звіті Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC).

Як повідомили в компанії, крім Росії, операції з кібервпливу на цьогорічні президентські вибори у США проводили ще Іран і Китай. Ще в серпні Іран був націлений на республіканців. Він намагався чинити вплив на передвиборчу кампанію Республіканської партії за допомогою зламів, крадіжок інформації та поширення дезінформації через соцмережі і фейкові новинні сайти.

У корпорації Microsoft зазначили, що в останні два місяці спостерігають помітні зміни в тактиці впливу Росії, що відображає зміну політичної ситуації в США.

За словами компанії, спершу росіяни зіткнулися з труднощами, намагаючись розвивати свій вплив одразу після зняття президента США Джо Байдена з президентських перегонів. Однак наприкінці серпня та у вересні такі російські ботоферми, як Storm-1516 і Storm-1679 все ж змогли досягти певного успіху, поширюючи відео, призначені для дискредитації Гарріс і розпалювання суперечок довкола її кампанії.

Storm-1516 — ферма тролів, повʼязана з Кремлем, — створила й розповсюдила два сфабрикованих відео, кожне з яких зібрало мільйони переглядів. На одному з них прихильники Гарріс нібито нападають на ймовірного учасника мітингу Трампа. На другому відео акторка видавала себе за Гарріс, яка нібито тікає з місця ДТП. Це відео тролі опублікували на сайті, що маскується під місцеве ЗМІ у Сан-Франциско, створене лише за кілька днів до публікації фейкових роликів.

Storm-1679 — нова група, яка також пов’язана з Кремлем, — переключила свою увагу з виробництва контенту про Олімпійські ігри — 2024 на публікацію неправдивих відео, що дискредитують Гарріс. Одне з них опублікували в Telegram, а потім і в соцмережі X (колишній Twitter). На цьому відео зображений рекламний щит у Нью-Йорку з неправдивими заявами про політику Гарріс. У X пост отримав понад 100 тисяч переглядів за чотири години.

Також фахівці MTAC виявили пов’язану з Китаєм групу Storm-1852, яка поширює короткі відео з критикою адміністрації Байдена та кампанії Гарріс. Хоча більшість тролів Storm-1852 маскуються під консервативних виборців США, які голосують за Трампа, кілька облікових записів також створюють антитрампівський контент.

«У сукупності ці три держави — Іран, Китай і Росія — демонструють складність іноземного втручання, з яким стикаються США, і потребу, щоб громадськість залишалася пильною щодо цих загроз», — зауважили в Microsoft.

Фахівці наголошують, що з наближенням виборів ботоферми продовжать поширювати інсценовані відео та пропаганду, створені, зокрема, з використанням штучного інтелекту.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.