Вибух батискафа «Титан»: Розпочалися слухання Берегової охорони США

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Розпочалися слухання Берегової охорони США у справі про трагедію батискафа «Титан», який вибухнув в Атлантичному океані в червні 2023 року.

Про це пише The Wall Street Journal.

Слухання у справі триватимуть два тижні та включатимуть свідчення колишніх керівників і співробітників OceanGate — компанії, яка виготовила «Титан».

Бегегова охорона США опублікувала перше фото уламків «Титану» після вибуху. Зображення показує зламаний хвостовий конус на дні. Рада морських розслідувань заявила, що відокремлений хвостовий конус Титана та інші уламки є «переконливими доказами» того, що судно зазнало «катастрофічної імплозії».

Берегова охорона США

Після слухань Рада морських розслідувань, що є найвищим рівнем розслідувань Берегової охорони США, створить відкритий звіт, який міститиме перевірку того, чи були злочини, повʼязані з вибухом «Титана», і відправить його до суду за потреби.

Загалом на слуханнях планують виступити 24 свідки. Експерти вважають, що серед них немає ключових, зокрема кількох керівників OceanGate і представників компаній, які побудували частини «Титана».

Однак найбільш суттєвими будуть свідчення Девіда Локріджа, який висловлював серйозні занепокоєння щодо безпеки конструкції «Титана», коли ще працював операційним директором OceanGate. Локріджа звільнили з OceanGate у 2018 році, і компанія подала на нього до суду. Чоловік і OceanGate врегулювали позов у ​​2018 році.

Як свідчить Берегова охорона США, останнє повідомлення, надіслане екіпажем «Титана» перш, ніж він втратив зв’язок із дослідницьким кораблем «Полярний принц», було: «Скинуто дві гирі». Мова про гирі, які прикріплені до судна і використовуються для спуску або підйому. Це може означати, що екіпаж знав, що із судном щось не так, і намагався перервати занурення.

За 33 хвилини до останнього повідомлення «Титан» надіслав «Полярному принцу» повідомлення зі словами «Тут усе добре» після того, як дослідницький корабель попросив батискаф давати більше інформації про перебіг занурення.

Також стало відомо, що колишня директорка з фінансів і кадрів OceanGate Бонні Карл сказала про те, що Девід Локрідж казав іншій людині в компанії про «небезпечність» батискафа. А колишній інженерний директор OceanGate Тоні Ніссен засвідчив, що відмовився від прохання генерального директора пілотувати місію «Титан» до уламків «Титаніка». З ним він сперечався про конструкцію судна, зокрема про корпус з вуглецевого волокна.

Що сталося з батискафом «Титан»

19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На його борту було пʼятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії OceanGate, яка володіє батискафом, Стоктон Раш.

22 червня в Атлантичному океані знайшли уламки батискафа. За даними журналістів, США зафіксували звук вибуху апарата за кілька годин після занурення.

29 червня берегова охорона США підняла з дна Атлантичного океану ймовірні рештки загиблих разом з уламками батискафа «Титан».

6 липня компанія OceanGate призупинила всі дослідницькі та комерційні місії.