Віцепрезидентка США Гарріс відреагувала на стрілянину біля гольф-клубу Трампа

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Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс відреагувала на стрілянину біля гольф-клубу експрезидента Дональда Трампа у Флориді.

Вона заявила, що глибоко стурбована можливою спробою вбивства колишнього президента Трампа.

«Коли ми зберемо факти, я скажу чітко: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нового насильства», — додала Гарріс.

Також віцепрезидентка висловила вдячність Секретній службі США та партнерам з правоохоронних органів за їхню пильність, а також за те, що Дональд Трамп у безпеці.

«Як сказав президент Джо Байден, наша адміністрація забезпечить Секретній службі всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для виконання своєї критичної місії», — зазначила Гарріс.