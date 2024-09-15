Біля гольф-клубу Трампа у Флориді сталася стрілянина, але він у безпеці

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Поблизу гольф-клубу кандидата в президенти від Республіканської партії США, експрезидента Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина.

Про це повідомляють The Washington Post і Reuters.

Трамп не постраждав і наразі в безпеці, заявили в його передвиборчому штабі. Однак жодних подробиць офіційно не надають.

Син Трампа, Дональд Трамп — молодший, з посиланням на місцеві правоохоронні органи заявив, що в кущах знайшли автомат AK-47, а одного підозрюваного затримали.

В Секретній службі заявили, що інцидент стався незадовго до 14:00 за місцевим часом. Секретна служба й Офіс шерифа округу Палм-Біч спільно розслідують стрілянину та «незабаром отримають більше деталей».

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс поінформовані про інцидент і «з полегшенням дізналися, що Трамп у безпеці».

Пізніше в Офісі шерифа округу Мартін у Флориді повідомили, що підозрюваного в стрілянині поблизу гольф-клубу Трампа затримали і взяли під варту. Правоохоронці зупинили його в автівці й перекрили автомагістраль в окрузі Мартін.

Що передувало

Ввечері 15 вересня медіа з посиланням на New York Post писали про «другий замах на Трампа». Однак згодом видання уточнило, що в експрезидента не стріляли, а насправді відбулася стрілянина між двома людьми за межами гольф-клубу.