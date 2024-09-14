Папа Римський закликав католиків голосувати за «менше зло» на виборах президента США

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Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images

Папа Римський Франциск закликав католиків голосувати за «менше зло» на виборах президента США.

Слова понтифіка передає Associated Press.

За словами Папи, обидва кандидати у президенти США виступають «проти життя — і той, хто викидає мігрантів, і той, хто вбиває дітей». Хоч він і не назвав імʼя кандидатів, ідеться про демократку Камалу Гарріс (підтримує право на аборти) і республіканця Дональда Трампа (жорсткий противник нелегальної міграції).

Водночас Папа наголосив, що жителі США, на його думку, мають виконати громадянський обовʼязок і проголосувати, обравши при цьому «менше зло». Франциск також зазначив, що сам він не є громадянином США і не має права голосу.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.