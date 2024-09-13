В Україні оновили склад Ради нацбезпеки й оборони

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 627/2024 про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Тепер до персонального складу РНБО ввели:

Андрія Сибіру — міністра закордонних справ України.

Германа Сметаніна — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Затвердили в персональному складі Ради національної безпеки і оборони Ольгу Стефанішину — віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і міністра юстиції України.

Зі складу РНБО вивели колишніх міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.