Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю на 90 днів

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Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів. Документ набуває чинності 11 вересня.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі.

«Зона принесла конкретні хороші результати. Вона спрямована насамперед проти контрабандистів, які переправляють людей через кордон», — так аргументував своє рішення польський міністр.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм вантажівками щебінь і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками та стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Цього року ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася. Нелегальні мігранти регулярно намагаються незаконно потрапити до Польщі. На початку червня 2024 року помер польський прикордонник, який дістав ножове поранення на кордоні з Білоруссю — мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці. Саме після цього випадку Польща 13 червня 2024 року запровадила буферну зону — вона охоплює ділянку польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 кілометрів.