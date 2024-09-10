У МЗС не виключають, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном через передачу ракет РФ

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Міністерство закордонних справ України розглядає усі можливі наслідки для Ірану, якщо підтвердиться факт передачі їхніх балістичних ракет до Росії та їх застосування проти України. Зокрема, не виключають і розриву дипломатичних відносин із Тегераном.

Про це заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий.

Тихий наголосив, що передача Іраном балістичних ракет матиме «руйнівні наслідки» для українсько-іранських відносин.

«Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичні позиції, але всі опції, включно з тією, яку ви назвали [розрив дипвідносин], є на столі. Якщо ця передача дійсно відбулася і факт такого застосування зафіксують, … то відповідно будуть наставати наступні наслідки», — заявив Тихий.

Напередодні, 9 вересня, до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні. Йому в жорсткій формі пояснили, що постачання ракет до РФ матиме руйнівні наслідки для відносин з Україною. Зараз МЗС уважно стежить за подіями.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен.