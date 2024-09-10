США ввели санкції проти Ірану через поставки ракет Росії

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США ввели санкції проти десяти фізичних і шести юридичних осіб за поставку Іраном ракет Росії.

Про це повідомляє американський Мінфін.

Зокрема, під обмеження потрапила авіакомпанія Iran Air. Санкції проти неї раніше анонсували також Франція, Німеччина та Британія, які вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.

США також оголосили «заблокованою власністю» чотири судна, які беруть участь у постачанні іранських дронів та ракет у Росію.

Під санкції потрапили чиновники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і Міністерства оборони Ірану, зокрема контактна особа російського уряду в іранському Міноборони Рухолла Катебі та співробітник Shahid Kharrazi Industries Ебрахім Бахрамі, причетний до навчання російських окупантів в Ірані.

Під санкціями також:

голова ради директорів МГ-Флот Джамалдін Пашаєв, який контролює мережу російських судноплавних компаній, що працюють у порту Оля, Астраханська область РФ. Чотири судна компанії регулярно доставляють вантажі між Росією та Іраном;

мережа іранської транспортної компанії Azadegan, важливої для логістичних операцій КВІР;

іранське конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems, яке надало росіянам зразки двигунів для крилатих ракет, і троє його представників.

Раніше цього дня Велика Британія ввела санкції проти Ірану та Росії через війну в Україні.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен.