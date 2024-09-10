Франція, Німеччина та Британія обіцяють скасувати авіасполучення з Іраном через передачу ракет РФ

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Німеччина, Велика Британія та Франція обіцяють ввести санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії. Раніше до цього кроку закликали США.

Спільну заяву трьох країн публікує британський уряд.

Країни пообіцяли вжити негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Також вони зобов’язалися працювати над запровадженням санкцій проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

Крім того, країни встановлять організації й людей, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі озброєння Росії.

Глави міністерств закордонних справ країн вважають передачу іранських балістичних ракет Росії ескалацією війни в Україні, що становить «пряму загрозу європейській безпеці».

Британія вже ввела нові санкції проти Ірану через війну в Україні — під обмеження потрапили сім юридичних і фізичних осіб. Серед них компанія Baharestan Kish Company, що займається виробництвом безпілотників.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що, за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed. У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Проте головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Іран спростував інформацію про поставку балістичних ракет до РФ. Водночас Боррель не вірить словам міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі про те, що країна не передає Росії безпілотники.

Уже 6 вересня американська газета The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США та Європи написала, що Іран передав балістичні ракети Росії. Згодом в Ірані підтвердили, що передали Росії ракети, хоча напередодні заперечували, що взагалі відправляли зброю до Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що росіяни можуть використати іранські ракети протягом наступних тижнів, і закликає союзників запровадити проти країни санкції.