США підтвердили, що Іран передав Росії балістичні ракети — і введуть санкції

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Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії — їх можуть використати проти України протягом кількох тижнів. Тож сьогодні США оголосять нові санкції проти Тегерану.

Про це Блінкен заявив на брифінгу з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

«Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що прийняття цього кроку призведе до небезпечної ескалації. Росія вже отримала партії цих балістичних ракет і, найімовірніше, протягом кількох тижнів застосує їх проти українців», — сказав Блінкен.

У відповідь США оголосять додаткові санкції щодо Ірану, вони включатимуть додаткові обмеження щодо авіакомпанії Iran Air. Блінкен очікує, що союзники також запровадять проти Тегерана нові санкції.

Блінкен не уточнив, коли саме Іран передав балістичні ракети Росії. Однак про це 6 вересня написала американська газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США та Європи. Уже 8 вересня в Ірані підтвердили, що передали Росії ракети, хоча напередодні заперечували, що відправляли зброю до Росії.

Передача іранських балістичних ракет зміцнює позиції Москви у війні, пише The Washngton Post. У зв’язку з тим, що Україна вимагає розширити військову допомогу США, Блінкен та Леммі відвідають Київ уже 11 вересня.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак привітав санкції проти Ірану за постачання РФ балістичних ракет. Однак наголосив, що також Україні потірбні дозвіл на застосування західної зброї по воєнних цілях на території РФ, надання більш далекобійних ракет і посилення ППО.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що, за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed. У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Проте головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Іран спростував інформацію про поставку балістичних ракет до РФ. Водночас Боррель не вірить словам міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про те, що країна не передає Росії безпілотники.