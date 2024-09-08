В Ірані підтвердили, що передали Росії ракети

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В Ірані підтвердили, що Тегеран дійсно передав Росії ракети, після повідомлення газети The Wall Street Journal про постачання іранських балістичних ракет малої дальності до РФ.

Про це заявив іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані. За кілька годин до цього місія Ірану в ООН спростовувала інформацію WSJ.

За його депутата, Ірану доводиться проводити обмін ресурсами, щоб покривати свої потреби. Відтак Тегеран дає Москві ракети і безпілотники, а та взамін — сою і пшеницю.

У депутата запитали, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до посилення санкцій проти Ірану, на що той відповів: «Гірше, ніж є, бути не може. Ми даємо ракети «Хезболлі», ХАМАС і Силам народної мобілізації («Хашд аш-Шаабі»), то чому б не дати Росії?»

Чиновник також прямо заявив, що партнерство з Росією допомагає Ірану обходити санкції й отримувати валюту за продаж зброї. Як порівняння він навів те, як європейські країни й НАТО дають зброю Україні.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані зазначив, що «Ісламська Республіка ніколи не була частиною російсько-українського конфлікту». Канаані не заперечив постачання іранських ракет до Росії, але й не підтвердив це.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що, за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed. У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Проте головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Іран спростував інформацію про поставку балістичних ракет до РФ. Водночас Боррель не вірить словам міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про те, що країна не передає Росії безпілотники.