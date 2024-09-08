Лідер опозиції Венесуели виїхав до Іспанії через ордер на арешт

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Опозиційний кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес покинув країну і летить до Іспанії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

За його словами, Гонсалеса на його прохання везуть до Іспанії на літаку Військово-повітряних сил країни.

«Уряд Іспанії відданий політичним правам і фізичній недоторканності всіх венесуельців», — додав очільник МЗС Іспанії.

Про виїзд Гонсалеса з країни заявила і віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес. За її словами, опозиціонер звернувся до іспанського уряду з проханням про політичний притулок.

Що передувало

У липні у Венесуелі пройшли нові вибори, де переможцем оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція не погодилась, у країні спалахнули масові протести. Уряд президента Мадуро затримав понад 2 400 людей після виборів, створивши те, що ООН назвала «атмосферою страху».

США пропонували провести в країні перевибори, однак Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом. Але уряд Венесуели не оприлюднив доказів перемоги. Європейський Союз не визнав Мадуро переможцем, не побачивши результатів голосування. США заявили, що є «переконливі» докази його поразки.

Суддя у Венесуелі 3 вересня видав ордер на арешт Едмундо Гонсалеса. Це сталося після запиту прокуратури, яка, як вважається, лояльна до президента Ніколаса Мадуро. Гонсалеса звинувачують у «тяжких злочинах», зокрема в «узурпації» державних обовʼязків, фальсифікації документів, підбурюванні до непокори та саботажі системи.