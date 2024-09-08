У Франції пройшли масові антиурядові протести після обрання нового прем’єра

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У Франції 7 вересня спалахнули масові антиурядові протести після того, як президент країни Емманюель Макрон призначив новим премʼєром правоцентристського політика Мішеля Барньє, хоча вибори виграли ліві сили.

Про це пишуть BBC та Reuters.

Макрон призначив 73-річного Барньє премʼєр-міністром 5 вересня, завершивши двомісячні пошуки, що тривали після дострокових парламентських виборів в країні.

Після призначення члени «Нового народного фронту» — лівого блоку, який отримав найбільше місць у парламенті після виборів — закликали виходити на протести.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в суботу по всій країні протестували 110 тисяч осіб, у тому числі 26 тисяч у Парижі. Протестувальники називали цифру в 300 тисяч. Всього по країні пройшло 130 протестних акцій.

Протести у Марселі, Франція, 7 вересня 2024 року. Getty Images

Ліві звинуватили Макрона у «крадіжці виборів» після того, як президент відмовився обрати премʼєркою Люсі Кастес — кандидатку від «Нового народного фронту». Макрон пояснював своє рішення тим, що у Кастес начебто «немає шансів витримати вотум довіри в Національних зборах».

BBC пише, що Барньє може пережити вотум довіри, оскільки ультраправі, які також отримали велику кількість місць, заявили, що не будуть автоматично голосувати проти нього.

Протести у Марселі, Франція, 7 вересня 2024 року. Getty Images

Правоцентристська партія Барньє «Республіканці» є лише пʼятим за розміром блоком у парламенті з менш ніж 50 депутатами, і ліві вважають, що він наполягатиме на скороченні витрат і більш жорсткій позиції щодо імміграції.

Що передувало

У червні президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів — так у Франції називають парламент.

На виборах перемогу отримала коаліція лівих «Новий народний фронт». На другому місці опинилась центристська коаліція Макрона, а на третьому — «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен.

Попередній премʼєр Франції Габріель Атталь ще 8 липня подав у відставку. Тоді Макрон попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду. Уже з 16 липня, з другої спроби, президент прийняв його відставку.