WSJ: Іран вже передав Росії кілька сотень балістичних ракет

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Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності, написав The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США та Європи.

За словами європейських чиновників, Вашингтон поінформував союзників про кроки Ірану за останні кілька днів. Представник США підтвердив, що ракети «нарешті доставлено».

За словами західних офіційних осіб, ця поставка включає кілька сотень балістичних ракет малої дальності. Іран має різноманітні види такої зброї, дальність дії яких сягає майже 500 миль (804 км).

«Це не кінець», — сказав високопоставлений європейський чиновник, оскільки очікується, що Іран продовжить передавати зброю до Росії.

Європейські чиновники заявили, що працюють зі своїми американськими колегами над відповіддю, яка передбачатиме запровадження додаткових санкцій. Оскільки крок Ірану був широко очікуваним протягом останніх місяців, підготовча робота над цими заходами провели ще влітку.

Відповідь, імовірно, передбачатиме заборону іранській авіакомпанії Iran Air літати до європейських аеропортів, що може суттєво вплинути на торговельні звʼязки. Європейці також мають намір націлитися на низку іранських підприємств і людей, причетних до передачі ракет, включно з транспортними компаніями.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що, за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed. У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Проте головний дипломат ЄС Жозеф Боррель заявив, що Іран спростував інформацію про поставку балістичних ракет до РФ. Водночас він не вірить словам міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про те, що країна не передає Росії безпілотники.