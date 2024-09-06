Частину годинників Медведчука продали на аукціоні. Годинник з Марченко пішов з молотка за 485 тисяч гривень

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Агентство з розшуку та управління активами (АМРА) продало на аукціоні «Prozorro.Продажі» вісім із 20 годинників з арештованої колекції колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,3 мільйона гривень. Також продали:

годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко — 485 тисяч гривень;

годинник Dolce & Gabbana — 233 777 гривень;

годинник «Москва Кремль» ­— 105 678 гривень;

годинник Rolex — 700 001 гривня;

годинник Rolex — 550 тисяч гривень;

годинник Cartier — 200 001 гривня (162 500 — стартова ціна)

годинник «Держрезерв України» — 41 500 гривень.

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, на ці гроші згодом куплять військові облігації. Інші 12 годинників теж згодом продадуть на аукціоні.