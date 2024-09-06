Telegram «тихо» оновив політику модерації приватних чатів після затримання Дурова

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Месенджер Telegram оновив свою політику — тепер користувачі можуть повідомляти модераторам про приватні чати. «Тихе» оновлення відбулося після арешту його засновника Павла Дурова.

Про це пише TechCrunch.

На сторінці поширених запитань раніше зазначалося, що всі приватні чати захищені від запитів на модерацію. А зараз — текст на сторінці починається з того, що в усіх чатах Telegram є кнопки «Повідомити», які дозволяють позначати незаконний контент, щоб це розглянули модератори.

Telegram також опублікував електронну адресу для автоматичних запитів на видалення, куди користувачі можуть надсилати посилання на контент, який потребує уваги модератора.

Месенджером користуються майже один мільярд активних користувачів кожного місяця, і він зберігав репутацію мінімального контролю за діями користувачів. Однак оновлення модераторської політики спричинене тим, що французька влада взяла під арешт Павла Дурова за злочини, пов’язані зі зображеннями сексуального насильства над дітьми, торгівлею наркотиками та шахрайськими операціями.

Справа Дурова

24 серпня засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту. Перед цим у розшук Дурова оголосило Управління у справах неповнолітніх (OFMIN), яке займається, зокрема, боротьбою з насильством щодо дітей. Його затримали за управління платформою, на якій ведеться протиправна діяльність, відмову надавати інформацію за запитом влади, співучасть у відмиванні грошей, скоєнні сексуальних злочинів щодо дітей, незаконному обігу наркотиків і шахрайстві.

У Telegram прокоментували затримання Дурова — заявили, що месенджер дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати».

І вже 28 серпня Дурова звільнили з-під варти під заставу €5 мільйонів і заборонили залишати Францію.

Французьке громадянство Дуров отримав у 2021 році за рідкісною процедурою. Стати громадянином таким шляхом може іноземець, що говорить французькою, який зробив внесок у розвиток і процвітання Франції в економіці та на міжнародній арені. Рішення такого роду ухвалює лише президент. Випадок настільки рідкісний, що процедура, по суті, невідома широкому загалу. Хай там як, для Дурова наявність французького громадянства, ймовірно, знімає питання про екстрадицію в разі несприятливого розвитку подій у справі, навіть попри наявність російського паспорта.