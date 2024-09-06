Син Байдена визнав себе винним у несплаті податків

Новини

Teresa Kroeger / Getty Images for World Food Program USA

Син президента США Джо Байдена, 54-річний Хантер Байден, напередодні визнав себе винним за всіма девʼятьма звинуваченнями у справі про ухилення від податків. Суд призначив оголошення вироку на 16 грудня.

Про це повідомляє NBC News.

Міністерство юстиції повідомило, що Хантеру Байдену загрожує максимальне покарання у вигляді 17 років ув’язнення, водночас зазначивши, що вироки зазвичай оголошують мʼякші за максимальні.

Адвокат захисту Еббі Лоуелл заявив, що Хантер «сміливо і з любовʼю поставив свою сім’ю на перше місце», зазначивши, що визнання провини допомогло Хантеру уникнути «показового» судового процесу.

«Я не завдаватиму своїй сімʼї ще більшого болю, не піддаватиму ще більшому вторгненню в приватне життя і непотрібному збентеженню», — сказав Хантер.

Про яку справу йдеться

Хантеру Байдену інкримінують три кримінальних злочини та шість проступків, повʼязаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування і наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

За даними слідства, Байден-молодший протягом чотирьох років не сплатив $1,4 мільйона податків з доходів, які отримував від іноземних компаній.

Нещодавно в цій справі зʼявився новий епізод, згідно з яким Хантер Байден отримав гроші від сумнівного румунського бізнесмена нібито для лобіювання його інтересів.