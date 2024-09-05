У США затвердили правила предвиборчих дебатів Гарріс та Трампа

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Американський телеканал ABC затвердив правила передвиборчих дебатів у президентській гонці між кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Вони відбудуться 10 вересня.

Про це повідомив ABC News.

Дебати мають відбутися в Національному конституційному центрі у Філадельфії. Модераторами зустрічі стануть ведучий і головний редактор програми World News Tonight Девід Мьюїр та ведуча програми Prime Лінсі Девіс.

Під час дебатів кандидати стоятимуть за трибунами — вони не матимуть права взяти із собою попередньо зроблені нотатки або інший реквізит. Ручку, блокнот і пляшку води Трамп і Гарріс отримають на місці.

На дебатах не буде глядачів, питання ставитимуть лише модератори, а мікрофони вмикатимуть для кожного з кандидатів тоді, коли той відповідатиме. На відповідь Гарріс та Трамп матимуть по дві хвилини, також у них буде додатковий час на спростування та уточнення — по дві та одній хвилині відповідно.

Ані республіканець, ані демократка не матимуть вступного слова, а їхні завершальні промови триватимуть по дві хвилини.

Загальна тривалість зустрічі — 90 хвилин з двома рекламними паузами, під час яких кандидати не зможуть спілкуватися з представниками своїх предвиборчих кампаній.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Камала Гарріс прийняла своє затвердження як кандидатки від демократів на президентських виборах у США 21 серпня. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.