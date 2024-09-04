Україна завершила реструктуризацію боргу — він скоротився на $9 мільярдів

Новини

Україна успішно завершила операцію з реструктуризації державного і гарантованого державою боргу на майже $20,5 мільярда.

Про це повідомили Міністерство фінансів і Лондонська фондова біржа.

Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» на суму приблизно $20,5 мільярда (майже $24 мільярди з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій номінальною вартістю $15,2 мільярда.

Завдяки цій угоді державний і гарантований державою борг України скоротився майже на $9 мільярдів. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди таі зниження чистої приведеної вартості боргу на приблизно 60% (при ставці дисконтування 14%). Це одне з найбільших списань боргу сереж нещодавніх реструктуризацій суверенного боргу.

Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії $11,4 мільярда протягом наступних трьох років. Водночас витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом $22,8 мільярда.