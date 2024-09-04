У Венесуелі знову перенесли Різдво — тепер на 1 жовтня

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Unsplash / Mariana B.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро збирається видати указ про перенесення Різдва на 1 жовтня. Він каже, що свято відчувається вже зараз — у вересні.

Про це пише The Guardian.

«Зараз вересень, і вже схоже на Різдво. Тож цього року, щоб віддячити вам, я збираюся видати указ та перенести Різдво на 1 жовтня», — заявив Мадуро під час одного з виступів на телебаченні.

Таким чином Мадуро хоче подякувати венесуельцям і скрасити їхнє життя в період політичної нестабільності в країні. Він каже, що свято пройде «в мирі, щасті та безпеці».

Насправді Мадуро вже не вперше переносить Різдво. До такого маневру він вдається щоразу, коли у Венесуелі трапляється період політичних криз і заворушень. Так він намагається відволікти венесуельців від глибокої економічної кризи в країні. Ось і цього разу Різдво вирішили перенести після того, як прокуратура видала ордер на арешт Едмундо Гонсалеса — лідера опозиції, який був суперником Мадуро на президентських виборах.