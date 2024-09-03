У НАБУ звільнили першого заступника директора Гізо Углаву
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба НАБУ
Наказом директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса звільнили його першого заступника Гізо Углаву.
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
Причинами назвали порушення присяги держслужбовця, правил етичної поведінки держслужбовця, закону «Про державну службу» та Кодексу етики працівника НАБУ.
Службове розслідування і Дисциплінарна комісія НАБУ встановили, що Гізо Углава робив дії і казав те, що професійно й персонально дискредитувало працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.
У пресслужбі НАБУ також пишуть, що поведінка Углави сформувала в працівників відомства думки, що за викривальну діяльність будуть негативні наслідки, що «є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності» НАБУ.
- У травні 2024 року директор НАБУ Семен Кривонос усунув Гізо Углаву від виконання службових обовʼязків, щоб провести розслідування ймовірного витоку даних.
- Згодом журналісти Bihus.Info провели розслідування, за результатами якого вважають, що Углаву усунули від обовʼязків, імовірно, за злив даних консультанту Офісу президента та ідеологу програми «Велике будівництво» Юрію Голику. Однак журналісти також припускають, що за зливом інформації може стояти не Углава.