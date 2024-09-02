Bloomberg: Іран найближчими днями може передати Росії балістичні ракети

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Європейські чиновники очікують, що Іран незабаром доставить балістичні ракети до Росії, що може викликати швидку реакцію з боку союзників України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами анонімних джерел видання, Іран надав Росії сотні безпілотників під час повномасштабної війни країни-агресора проти України, але «потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту».

Джерела відмовилися назвати тип і обсяг поставок. Часові рамки теж достеменно невідомі, але один з чиновників сказав, що вони можуть розпочатися протягом кількох днів.

Bloomberg нагадує, що США та інші союзники з НАТО неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому.

Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що, за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed. У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Проте головний дипломат ЄС Жозеф Боррель заявив, що Іран спростував інформацію про поставку балістичних ракет до РФ. Водночас він не вірить словам міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про те, що країна не передає Росії безпілотники.