Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Далі — рішення парламенту
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Міністерство оборони Нідерландів
Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Його направили до парламенту для голосування.
Про це пише Reuters.
«Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке зробить передачу [Patriot] невідкладною», — сказав речник уряду Міхай Константін.
У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.
Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму $4 мільярди. Першу партію доставили у 2020 році. Зараз Румунія має чотири системи Patriot, дві з яких вже експлуатуються.
- На початку літа Київ активно закликав союзників передати Україні додаткові системи Patriot та інші засоби ППО, щоб захиститися від російських атак.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати лише американські ЗРК Patriot, яких в українських військових лише декілька. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною. Для повного захисту неба над Україною потрібно 25 систем Patriot.